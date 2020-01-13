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13 Ocak 2020 Pazartesi 12:29:34 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 12:30:40

Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında?

Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında? magazin gündeminin en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Uzun süredir evlenecekleri konuşulan Sıla ve Hazer Amani'nin, bugün nikah masasına oturacağı ve şuanda çiftin hazırlıklarını sürdürdüğü iddia ediliyor. Nişantaşı’ndaki Alancha’da düzenlenecek düğün törenine çiftin yakınları katılacak. Sıla ve Hazer Amani ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde..

Sıla ve Hazer Amani evliliği gündeme bomba gibi düştü. Nikahı erkene çektiği konuşulan çittin bu akşam evlenecekleri iddia ediliyor. 2. Sayfa'nın haberine göre, Sıla ve Hazer Amani'nin, bugün nikah masasına oturacağı ve şuanda çiftin hazırlıklarını sürdürdüğü iddia ediliyor. Nişantaşı’ndaki Alancha’da düzenlenecek düğün törenine çiftin yakınları katılacak. Haberi görenler "Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Sıla ve Hazer Amani ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

SILA VE HAZER AMANİ EVLENDİ Mİ?

Nikah saatini erkene çeken şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amani, bugün 15.30'da evde yapılacak bir törenle evlenecek. Akşam ise aile arasında düzenlenen bir törenle düğün yapacak.

SILA KAÇ YAŞINDA?

Sıla, 39 yaşında. Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğdu. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti.

İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı.

Caz vokal olarak eğitimine devam ettiği üniversite yıllarından sonra 2000 senesinde Kenan Doğulu ile tanışarak birlikte çalışma fırsatı yakaladı ve tam 7 sene geri vokalistliğini yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’ne geçiş yaptı. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali’nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil’den oluşan caz orkestrasında solist olarak görev aldı.

Ayrıca Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi) gibi sanatçıların albümlerinde yer aldı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve “Sıla” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “Sıla/Töre” sayesinde tanıştı.

2007 yılında “Sıla” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Daha sonra İmza, Konuşmadığımız Şeyler Var, Joker, Vaveyla ve Yeni Ay albümleri müzik piyasasında yer aldı.

Bugüne kadar Powertürk Müzik Ödülü, Altın Kelebek Ödülü, Kral Tv Video Müzik Ödülü ve birçok üniversitenin müzik ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır. Sıla 1.71 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.

HAZER AMANİ KAÇ YAŞINDA?

Hazer Amani, 43 yaşında. Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. 

Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.

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