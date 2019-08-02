Sıfır makyaj Nur

Fettahoğlu’nu sade giyimiyle ve sıfır makyajla görenler tanımakta zorluk çekti. Mütevazı tavırlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu, çekimlerin başlamasına sayılı günler kala katıldığı etkinlik ve konserlerin ardından yeni sezona hazırım mesajını verdi.