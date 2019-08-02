02 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:42:17
Sıfır makyaj Nur
Geçtiğimiz sene başarılı bir sezon finali yapan 'Kardeş Çocukları' dizisinin Umay Kara’sı Nur Fettahoğlu, önceki gün Harbiye Açıkhava’da, Mustafa Sandal konserini izleyenler arasındaydı.
Fettahoğlu’nu sade giyimiyle ve sıfır makyajla görenler tanımakta zorluk çekti. Mütevazı tavırlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu, çekimlerin başlamasına sayılı günler kala katıldığı etkinlik ve konserlerin ardından yeni sezona hazırım mesajını verdi.
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