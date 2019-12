Sibel Can'ın 2020 sürprizleri var

Yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacağını söyleyen Sibel Can, özel hayatı hakkında da ilk kez konuştu. Usta şarkıcı, “Çoluğumla çocuğumla güzel bir yıl olsun istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu olup sevdiklerimizle birlikte olalım. 2020’nin bütün yaz konserleri kapandı, doluyuz. İşlerimiz çok yolunda ama her şeyin başı sağlık, huzur. Yılbaşında yeni albüm çalışmaları var” dedi. Özel hayatıyla ilgili konuşmayı sevmeyen Sibel Can evlilik hakkında gelen sorulara karşılık, “O nereden çıktı, ne evliliği” şeklinde yanıt verdi.

Yeni albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Sibel Can, aracına binerken sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.