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03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11:16 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14:02

Sibel Can doğum gününü çocuklarıyla kutladı

49 yaşına giren şarkıcı Sibel Can, doğum gününü çocuklarıyla kutladı.

Sibel Can, 49'uncu yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Doğum günü kutlamasına Sibel Can'ın çocuklarının yanı sıra, Hakan Ural'ın son evliliğinden olan kızı da katıldı.

Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olmuştu.

Hakan Ural ile evliliğini noktalayan Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlenmiş, Emir'i dünyaya getirmişti.

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