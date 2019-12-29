29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:31:11
Sharon Stone’u görenler tanıyamadı
Hollywood'un efsanelerinden biri olan Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD’li oyuncu Sharon Stone’un (61), makyajsız şekilde üzerinde günlük bir kıyafet varken çekilen görüntüleri; magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
‘NEYSEM OYUM’
Hayranları, bir dönemin en güzel kadınları arasında gösterilen yıldız ismi, ilk bakışta tanıyamadıklarını söyledi. Görüntülenmekten rahatsız olmadığını belirten Stone, “Neysem oyum” ifadelerini kullandı.
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