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11 Ağustos 2019 Pazar 18:16:19 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:18:03

Sezin Erbil kimdir? Sezin Erbil ne zaman evlendi?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oluyor. İlk torununu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Mehmet Ali Erbil, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil "Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlattır diye. Hastane süreci boyunca başımdan ayrılmayan kızım Sezin, kız bebek bekliyor" dedi. Haberi okuyanlar "Sezin Erbil kimdir? Sezin Erbil ne zaman evlendi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Sezin Erbil ve eşi Evren Yazgan ile ilgili bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oluyor. İlk torununu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Mehmet Ali Erbil, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil "Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlattır diye. Hastane süreci boyunca başımdan ayrılmayan kızım Sezin, kız bebek bekliyor" dedi. Haberi okuyanlar "Sezin Erbil kimdir? Sezin Erbil ne zaman evlendi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Sezin Erbil ve eşi Evren Yazgan ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. 

Oyuncu ve komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil Yazgan, anne adayı olduğunu ilan etti. Erbil, Instagram hesabında bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi,o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan,mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak" dedi. 

Sezin Erbil, bir diğer mesajında da "Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız! İşte bu da babamız…" şeklinde ifadelerde bulundu.

SEZİN ERBİL KİMDİR?

Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1980 ile 1985 tarihleri arasında evli kaldığı Muhsine Kamiloğlu'nun kızı olan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kızı vardır. 

Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.

SEZİN ERBİL NE ZAMAN EVLENDİ?

Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak evlilik arefesinde ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. 

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