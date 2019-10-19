Sezin Erbil kaç yaşında? Sezin Erbil'in kızının adı ne olacak?

Sezin Erbil, hamilelik pozunu Instagram'dan paylaştı. Kızının adını da takipçileri ile paylaştı. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, kız bebek bekliyor. Takipçilerinden güzel yorumlar ve dualar alan Sezin Erbil hakkında aramalar yoğunlaştı. Sezin Erbil takipçileri, Sezin Erbil hakkında merak ettiği detayları öğrenmek istiyor. Sezin Erbil kaç aylık hamile? Sezin Erbil kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. Sezin Erbil ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.





SEZİN ERBİL KAÇ YAŞINDA?

16 Nisan 1982 doğumlu olan Sezin Erbil, 37 yaşında.

SEZİN ERBİL'İN KIZININ ADI NE OLACAK?

Sezin Erbil kızının adının Elisa olacağını instagram hesabı üzerinden duyurdu. Hesabından yaptığı paylaşımda "Allah izin verirse kızımızın adı ELİSA olacak" notunu düştü.

SEZİN ERBİL KİMDİR?

Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1980 ile 1985 tarihleri arasında evli kaldığı Muhsine Kamiloğlu'nun kızı olan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kızı vardır.

Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.

SEZİN ERBİL'İN EŞİ KİMDİR?

Sezin Erbil'in eşi çocukluk arkadaşı Evren Yazgan'dır. Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi.