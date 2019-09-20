"Sezen üniversite gibi"

Sezen Aksu ile bugüne kadar bir çok projede yer aldığını söyleyen Güleryüz “Yollarımız ilk olarak 2009’daki Yegane albümümle kesişti.

O zaman bana ‘Artık müzik yolculuğunu birlikte sürdüreceğiz’ dedi. O günden beri, ikinci bir üniversite okuyor gibiyim” diye konuştu.