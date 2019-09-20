20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:23:12
"Sezen üniversite gibi"
Başarılı sanatçı Erkan Güleryüz önceki akşam bir mekanda sahne aldı.
Sezen Aksu ile bugüne kadar bir çok projede yer aldığını söyleyen Güleryüz “Yollarımız ilk olarak 2009’daki Yegane albümümle kesişti.
O zaman bana ‘Artık müzik yolculuğunu birlikte sürdüreceğiz’ dedi. O günden beri, ikinci bir üniversite okuyor gibiyim” diye konuştu.
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