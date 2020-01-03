03 Ocak 2020 Cuma 09:03:38 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 09:07:46
Sezen Aksu sahiplendiği 'Boza' isimli sıpayı yalısına aldı
Geçen yıl sahiplendiği 'Boza' isimli sıpasına Sezen Aksu yalısının kapılarını ardına kadar açtı.
Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği ‘Boza’ adlı sıpayı Kanlıca’daki yalısına aldı. Aksu'nun sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlü sanatçı, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açmıştı. Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla yetinmedi, yalısının kapılarını sıpaya açtı.
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