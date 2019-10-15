Şeyma Subaşı'nın Instastory paylaşımındaki Acun Ilıcalı detayı kafa karıştırdı

Her hareketi ve açıklamasıyla gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, son olarak Instastory'den yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de dünyaevine girmişti. Yaklaşık bir yıl evli kalan çift, Kasım 2018'de tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN İNSTASTORY'DEKİ SON PAYLAŞIMINDAKİ ACUN ILICALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bir hikayede Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti. Acun Ilıcalı ve kızlarının fotoğrafının yer aldığı görülen bir tablet, Subaşı'nın takipçilerinin dikkatini çekti. Kime ait olduğu bilinmeyen tablet, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni haline geldi.

26 Kasım 2018 tarihinde Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı.