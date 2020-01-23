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23 Ocak 2020 Perşembe 18:31:27 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:51:33

Şeyma Subaşı'nın girişimcilik hayatı sona erdi! Kirası 80 bin lira olan kafesini kapattı

Şeyma Subaşı kafe defterini kapatmak zorunda kaldı masalar gitti kepenk indi. Geçtiğimiz haftalarda kendi YouTube kanalında Bebek'teki kafesinin masraflarının çok olduğunu, kirasının da epey pahalı olduğunu açıklayan Subaşı, kar edemediği için Healthyish adlı kafesini kapatacağını duyurmuştu.

Acun Ilıcalı ile evliyken Bebek'te kafe açan Şeyma Subaşı, kepenkleri tamamen kapattı. Masrafları karşılayamayan Subaşı, kafe defterini kapatmak zorunda kaldı. Aylık 80 bin TL kira ödeyen Subaşı, masraflar artınca çareyi kafeyi kapatmakta buldu. Dükkanın kepenklerini indiren Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

Büyük heveslerle açtığı kafeyi kapatan Şeyma Subaşı, dükkanın malzemelerini de elden çıkardı. Subaşı'nın mekanından geriye sadece ismi kaldı.

Sağlıklı yiyecek ve içecekler sattığı dükkanını kapatan Subaşı, 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' ifadelerini kullanmıştı. Büyük heveslerle açtığı kafeyi kapatan Şeyma Subaşı, dükkanın malzemelerini de elden çıkardı. Subaşı'nın mekanından geriye sadece ismi kaldı.

ŞEYMA SUBAŞI KAFEYİ KAPATMA NEDENİNİ ŞU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı."

"Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti..."

Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır."

"Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam Şeyma Subaşı bir kafe sahibi olarak duracaksam evet devam ederim kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor"

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