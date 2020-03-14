Şeyma Subaşı karantina açıklaması! 'Guido Senia'nın tüm koronavirüs testleri yapıldı'

Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından, Subaşı ve Guido dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin 'korona virüsü' test sonuçları 'negatif' çıktı. Bunun üzerine Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AÇIKLAMA

Subaşı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?



Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni haline geldi.

26 Kasım 2018 tarihinde Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı.