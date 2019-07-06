06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:37:12 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42:02
Şeyma Subaşı’nın Sadece Şeyma’ kitabından ne kadar kazandığı belli oldu
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Her yaptığı çok konuşulan Subaşı'nın kitabından yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edildi.
Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu.
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