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19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26:58 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:30:29

Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor?

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile Unicef davetine katıldı. Guido Senia ile poz veren Şeyma Subaşı'nın göbeği şaşırttı. Fotoğrafı görenler "Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor?" sorusunu sordu. Şeyma Subaşı'nın hamile olup olmadığı ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı. Düzgün fiziği ile bilinen Subaşı, göbeği hakkında bir açıklama yaptı mı? İşte son dakika gelişmeleri..

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile Unicef davetine katıldı. Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Guido Senia ile poz veren Şeyma Subaşı'nın göbeği şaşırttı. Fotoğrafı görenler "Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor?" sorusunu sordu. Şeyma Subaşı'nın hamile olup olmadığı ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı.  

 

Her paylaşımı ve hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam eden Subaşı, önceki gün sevgilisi Guido Senia ile Unicef davetine katıldı. Senia ile davette poz veren Subaşı'nın göbeği dikkat çekti.  Şeyma Subaşı, hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

 

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni haline geldi.

26 Kasım 2018 tarihinde Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı.

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