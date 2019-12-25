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25 Aralık 2019 Çarşamba 23:35:57 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:53:56

'Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?' sorusuna Şeyma Subaşı böyle cevap verdi

YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programına konuk olan Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Subaşı'nın, "Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?" sorusuna verdiği yanıt da gündem oldu. Şeyma Subaşı; "Acun Ilıcalı'yı hiç aldatmadım. Ama şöyle bir durum var; ben fazla yakın oluyorum, fazla sarılıyorum bu yanlış belki. Ben herkesle yakınım belki bu yanlış anlaşılıyor olabilir." dedi.

Yaptığıyla her açıklamayla olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında yayınlanan Magazin Noteri isimli programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Subaşı, bu zamana kadar Acun Ilıcalı'yı hiç aldatmadığını söyledi.

"ACUN'U ALDATMADIM"

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisini masum gördüğü için sevdiğini söyleyen Subaşı, "Benim enerjim Acun'a fazla geldi" dedi. Acun Ilıcalı'nı tek celsede boşandıktan sonra oyuncu Çağatay Ulusoy ile eşini aldattığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu'nun "Şeyma'ya yakışır bir cevap istiyorum, Acun'u aldattın mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Yok, hayır tabii ki de. Aldattığım mı konuşuluyor? Öyle bir şey yok, zaten benim her şeyim ortalıktaydı, herkes beni biliyor ve tanıyor. Ama şöyle bir durum var; ben fazla yakın oluyorum, fazla sarılıyorum bu yanlış belki. Bizim Türk örf ve adetlerine göre böyle bir karakter olmamalı. Biz Çağatay Ulusoy'la sarılarak falan dans etmişliğimiz var. Ben herkesle yakınım belki bu yanlış anlaşılıyor olabilir."

ÇAĞATAY İLE EĞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Şeyma Subaşı'nın yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıkmış ve Acun Ilıcalı ile evliliğin bu sebepten bittiği iddia edilmişti.

"O DA BENİ İSTEMEDİ BEN DE ONU İSTEMEDİM"

Boşanması hakkında da samimi itiraflarda bulunan Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Metres etiketine alışmış oldum. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimizde birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" dedi.

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