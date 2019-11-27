'Sevmesem daha iyiydi'

Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını “Hepimizin hayatında en az bir kez ‘çok seviyorum ama sevmesem daha iyi’ dediği biri olmuştur. Benim gibi bu duyguyu yaşayan herkese, daha iyi hissettirecek” sözleriyle anlatan Ünsal, aşktan muzdariplere reçeteyi notalarla yazdı.