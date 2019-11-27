27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:58:31
'Sevmesem daha iyiydi'
Arka arkaya çıkardığı şarkılarla ses getiren Hande Ünsal, yeni şarkısı "Daha İyiyle" dikkat çekiyor.
Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını “Hepimizin hayatında en az bir kez ‘çok seviyorum ama sevmesem daha iyi’ dediği biri olmuştur. Benim gibi bu duyguyu yaşayan herkese, daha iyi hissettirecek” sözleriyle anlatan Ünsal, aşktan muzdariplere reçeteyi notalarla yazdı.
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