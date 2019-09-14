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14 Eylül 2019 Cumartesi 11:50:59 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:52:31

Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh nereli?

Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh nereli? merak ediliyor. Ekranların uzun soluklu başarılı dizisi Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh, kişisel Twitter hesabından İzmir’de eli bıçaklı saldırganlar tarafından darp edildikleri bilgisini paylaştı. Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç edildiklerini açıkladı. Haberi gören vatandaşlar Şevket Çoruh'un sağlık durumu ve hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Şevket Çoruh ile ilgili merak edilenler..

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh, kişisel Twitter hesabından İzmir’de eli bıçaklı saldırganlar tarafından darp edildiklerini açıkladı. Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç edildikleri bilgisini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklayan Çoruh, “İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” ifadelerini dedi. Hayranları, Şevket Çoruh hakkında araştırma yapmaya başladı. Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh nereli? 

ŞEVKET ÇORUH NERELİDİR?

Şevket Çoruh, aslen Artvinlidir. 

ŞEVKET ÇORUH KAÇ YAŞINDA?

Şevket Çoruh, 46 yaşındadır.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe, İstanbul'da büyümüştür.

Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu’ndan boşanmış ve bunu da “Birbirimize artık aşık değiliz.” şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy’de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü’nün fesini Şevket Çoruh’a devretti. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı “Kokoreççi” tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye’de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

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