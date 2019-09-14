Şevket Çoruh İzmir'de dayak yediğini açıkladı: Canımızı zor kurtardık

Dizi oyuncusu Şevket Çoruh, kişisel Twitter hesabından İzmir’de eli bıçaklı saldırganlar tarafından darp edildikleri bilgisini paylaştı.

Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç edildiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklayan Çoruh, “İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” ifadelerini kullandı.