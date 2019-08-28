28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:32:57 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38:27
Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı
Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna sürpriz transfer! 5. Sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna 3 ünlü isim dahil oldu.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı, atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.
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- Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı
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