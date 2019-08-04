Sevgilisi Brezilyalı

Orada Breziyalı model Sidney Mello'yla tatil yapan Şahin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Breziyalı model Sidney Mello, Ebru Şahin'le çekilmiş bir fotoğğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Dün sabah ikisi de aynı otelden hikaye paylaştı.