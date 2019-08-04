04 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 01:58:37
Sevgilisi Brezilyalı
Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle tanınan Ebru Şahin, 'Şuursuz Aşk' filminin çekimleri biter bitmez soluğa Phuket'te aldı.
Orada Breziyalı model Sidney Mello'yla tatil yapan Şahin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Breziyalı model Sidney Mello, Ebru Şahin'le çekilmiş bir fotoğğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Dün sabah ikisi de aynı otelden hikaye paylaştı.
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