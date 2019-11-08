08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:10:32
'Sevgilimle takipleşmek zorunda mıyım?'
Oyuncu Ahmet Kural, başrolünü Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisiyle ilk kez kamera karşısına çıkmıştı.
Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına “5 aydır birlikteyiz Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur” şeklinde cevap vermişti. İkilinin, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada; “Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız” dedi.
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