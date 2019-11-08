'Sevgilimle takipleşmek zorunda mıyım?'

Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına “5 aydır birlikteyiz Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur” şeklinde cevap vermişti. İkilinin, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada; “Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız” dedi.