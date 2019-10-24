'Sevgilimin sırtına dokundun'

Ünlü popçu, 3 hafta önce meslektaşı Cansu Kurtçu'yu dinlemeye gitti. Aynı mekanda arasında sorun olduğu şarkıcı Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla karşılaşan Berkay, Alya'nın sırtına dokununca mekanda gerginlik çıktı. “Ne oluyor, sevgilime nasıl dokunuyorsun” diyerek Berkay'la tartışan Hacısalihoğlu “Ben senin niyetini biliyorum” dedi. Yakışıklı oyuncu, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Berkay, ortaya atılan bu iddia hakkında bir açıklama yapmadı.