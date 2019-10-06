  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı
Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı
Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
82 milyonun içini sızlatan tokat! 82 milyonun içini sızlatan tokat!
Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı
FETÖ hakkında bir gerçek daha oraya çıktı! ByLock'tan önce de gizli program kullanmış FETÖ hakkında bir gerçek daha oraya çıktı! ByLock'tan önce de gizli program kullanmış
"Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde! "Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde!
Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı alay konusu oldu!
Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde! Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde!
Liverpool tarihe geçmeye çok yakın Liverpool tarihe geçmeye çok yakın
Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum! Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum!
Fatih Terim Linnes kararı için bin pişman Fatih Terim Linnes kararı için bin pişman
Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu! Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Kasım 'kahkaha ayı' olacak Kasım 'kahkaha ayı' olacak
Alişan oğlu Burak'a yemek vermedi! O anları bu notla paylaştı... Alişan oğlu Burak'a yemek vermedi! O anları bu notla paylaştı...
İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri
Lüküs Hayat' seyirciyle buluştu Lüküs Hayat' seyirciyle buluştu
Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak
Tartıştığı eniştesini öldüren şahıs: Namus için vurdum Tartıştığı eniştesini öldüren şahıs: Namus için vurdum
İşgal altında bulunan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı İşgal altında bulunan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı
ABD'de geyik kuaför salonuna daldı ABD'de geyik kuaför salonuna daldı
Adana'da kağıt toplayan yaşlı teyzemiz Adana'da kağıt toplayan yaşlı teyzemiz
Tanıtım için gittiği geziden borçlu döndü Tanıtım için gittiği geziden borçlu döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 12:29:36 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 12:33:26

Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sevgili Geçmiş'in yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen Sevgili Geçmiş'in 1. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, ilk bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ VE SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR!

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ