24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 02:03:19
Sevgili değil komşular
3.5 yıllık aşklarını geçtiğimiz sene sonlandıran İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, Boğaz manzarasında verdikleri pozla yeniden bir araya geldiklerini düşündürmüştü.
İkilinin verdiği pozlardan sonra aşk iddiaları güçlenirken, gerçek sonradan anlaşıldı. Kaleli ve Terzioğlu’nun evleri arasında 100 metre olduğu ve sık sık karşılaştıkları ortaya çıktı.
HİPPİ İLKER
İlker Kaleli, BBC'de yayınlanacak bir dizi için yönetmen Tom Shankland’la el sıkıştı. ‘The Serpent’ dizisinde Kaleli, 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi canlandıracak.
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