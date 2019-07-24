Sevgili değil komşular

İkilinin verdiği pozlardan sonra aşk iddiaları güçlenirken, gerçek sonradan anlaşıldı. Kaleli ve Terzioğlu’nun evleri arasında 100 metre olduğu ve sık sık karşılaştıkları ortaya çıktı.

HİPPİ İLKER

İlker Kaleli, BBC'de yayınlanacak bir dizi için yönetmen Tom Shankland’la el sıkıştı. ‘The Serpent’ dizisinde Kaleli, 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi canlandıracak.