01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:23:18
'Sevgili değil Amerikalı bir arkadaş'
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la yollarını ayıran Tuvana Türkay, ilk kez başka biriyle görüntülendi.
Baltalimanı'nda bir mekandan çıkarken kameralara yakalanan oyuncu ve erkek arkadaşı flaşların patlamasıyla rahatsız oldu. Erkek arkadaşına hızlı gitmesi için işaret yapan oyuncu, ''Beyefendi kim. Yeni bir aşk mı? Hayırlı olsun diyelim mi?'' şeklindeki soruları ''Arkadaşlar beyefendi Amerika'dan arkadaşım. Beraber yemek yedik. Aşk falan yok'' diyerek geçiştirdi.
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