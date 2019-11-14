14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:47:52
Sevdiği şarkılarla zirvede
İrem Derici, kendisinin en sevdiği ve dinlerken mest olduğu şarkıları yeniden yorumladığı Mest Of albümüyle, 2 ay üst üste radyolarda ve müzik kanallarında şarkıları en çok çalınan şarkıcı oldu.
Yeni albüm fotoğraflarıyla da beğeni toplayan popçu, şimdilerde yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni yılda şarkısını müzikseverlere sunacağının müjdesini verdi.
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