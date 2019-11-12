Sette sürpriz

İnternette yayınlanacak 'Love 101' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Pınar Deniz, önceki akşam büyük bir sürprizle karşılaştı. 4 Kasım'da 26 yaşına giren güzel oyuncu için, bağlı bulunduğu menajerlik şirketindeki arkadaşları gecikmeli bir doğum günü partisi organize etti. Güzel oyuncu yaşadığı şaşkınlığı, “Aaa şok. Hiç beklemiyordum. Halbuki ben hemen çakardım” sözleriyle özetledi.

Pınar Deniz, eline aldığı sarı ve siyah renkteki balonlarla mutluluk pozu verdi.