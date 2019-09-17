Sessizliği bozmadı

Fakat en son Annem dizisinde oynayan ve beğeni toplayan Dere uzun zamandır sessiz. Önceki gün Levent’te bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra arkadaşıyla bir mekanda oturup yemek yedi. Çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.