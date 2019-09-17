17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 01:08:33
Sessizliği bozmadı
Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer’le başrolü paylaşan Cansu Dere televizyon dizilerinde artık yer almayacağını belirtmiş ve gelen dizi tekliflerini okumadan geri çevirmişti.
Fakat en son Annem dizisinde oynayan ve beğeni toplayan Dere uzun zamandır sessiz. Önceki gün Levent’te bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra arkadaşıyla bir mekanda oturup yemek yedi. Çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.
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