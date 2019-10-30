30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 03:35:24
Sessiz sedasız nikah
Kalk Gidelim, O Hayat Benim, Pamaklıklar Ardında gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Sinan Albayrak, Seda Yazıcı'yla nikah masasına oturdu.
Uzun zamandır aşk yaşadığı Seda Yazıcı ile hayatını birleştiren ünlü oyuncuyu bu özel günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Sürpriz nikah sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı. Sevenleri, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
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