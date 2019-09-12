Sessiz sedasız evlendi 

Sade bir törenle evlenen çifti yakınları yalnız bırakmadı. Çift, bir mekanda kutlama yaptı. Bekir Aksoy gecenin ilerleyen saatlerinde eşine bir de şarkı söyleyerek aşkını dile getirdi. Bu duygusal anlar ise oyuncu Çiçek Dilligil’in kamerasına yansıdı. Dilligil düğünle ilgili görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak, Aksoy’un hayranlarına da müjdeli haberi vermiş oldu.