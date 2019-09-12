12 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 02:52:21
Sessiz sedasız evlendi
Oyuncu Bekir Aksoy önceki gün oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi.
Sade bir törenle evlenen çifti yakınları yalnız bırakmadı. Çift, bir mekanda kutlama yaptı. Bekir Aksoy gecenin ilerleyen saatlerinde eşine bir de şarkı söyleyerek aşkını dile getirdi. Bu duygusal anlar ise oyuncu Çiçek Dilligil’in kamerasına yansıdı. Dilligil düğünle ilgili görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak, Aksoy’un hayranlarına da müjdeli haberi vermiş oldu.
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