25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:58:59
Serveti Ebru'nun
Eski manken Ebru Şallı, geçen ay evlendiği işadamı Uğur Akkuş'la önceki akşam Etiler'de lüks bir restoran çıkışı görüntülendi.
Bodrum tatilinin çok iyi geçtiğini söyleyen Şallı, ''Uğur Bey'den ikinci bir balayı bekliyorum'' diyerek eşine gönderme yaptı. Bebek'te villasını Ebru Şallı'ya verdiği hatırlatılan Akkuş, ''Her şeyim onun zaten'' dedi.
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