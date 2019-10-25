Serveti Ebru'nun

Bodrum tatilinin çok iyi geçtiğini söyleyen Şallı, ''Uğur Bey'den ikinci bir balayı bekliyorum'' diyerek eşine gönderme yaptı. Bebek'te villasını Ebru Şallı'ya verdiği hatırlatılan Akkuş, ''Her şeyim onun zaten'' dedi.