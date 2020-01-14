14 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 12:08:46
Serkan Çayoğlu'nun en büyük destekçisi sevgilisi Özge Gürel
Ay ve Güneş dizisinde rol alacak olan Serkan Çayoğlu, en büyük destekçisinin oyuncu sevgilisi Özge Gürel olduğunu söyledi.
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Vadiİstanbul’da görüntülenen ikiliden Çayoğlu yeni projesi için heyecanlı olduğunu anlatırken Gürel ise, “Benim henüz bir projem yok ama Serkan'nın projesi için bende çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar yanında olmaya, destek olmaya çalışıyorum” dedi.
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