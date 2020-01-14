Serkan Çayoğlu'nun en büyük destekçisi sevgilisi Özge Gürel

RECEP ASLAN

Vadiİstanbul’da görüntülenen ikiliden Çayoğlu yeni projesi için heyecanlı olduğunu anlatırken Gürel ise, “Benim henüz bir projem yok ama Serkan'nın projesi için bende çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar yanında olmaya, destek olmaya çalışıyorum” dedi.