Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den evlilik açıklaması

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 4 yıldır dolu dizgin ilişki sürdüren Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, önceki gün Konuşan Hayvanlar filminin galasına katıldı. Keyiflerinin yerinde olduğu görülen çift, ayaküstü gazetecilerle de sohbet etti. Evlilikle ilgili sorulara Gürel, "Evlilik teklifi gelmedi. Öyle bir beklentim yok. Her şey yeterince güzel, zamanla, illa evlilik gerekmiyor. O başka bir prosedür, olduğunda mutlaka açıklarız" yanıtını verdi.