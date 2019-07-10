10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 01:02:50
Sergi açmak istiyor
İçerde dizisindeki Melek karakteriyle tüm Türkiye’nin sevgilisi olan 28 yaşındaki Bensu Soral Baş, hayalini anlattı.
Bir dergiye verdiği röportajda, gelecek planlarından ve hayalinden bahseden Soral, “En büyük hayalim, kendime ait resim ve heykel sergisi açmak” dedi. El becerilerinin iyi olduğundan söz eden Soral, oynamak istediği karakter için de, tüm dünyada ilgiyle takip edilen Tom Raider’ı istediğini söyledi.
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