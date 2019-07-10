Sergi açmak istiyor

Bir dergiye verdiği röportajda, gelecek planlarından ve hayalinden bahseden Soral, “En büyük hayalim, kendime ait resim ve heykel sergisi açmak” dedi. El becerilerinin iyi olduğundan söz eden Soral, oynamak istediği karakter için de, tüm dünyada ilgiyle takip edilen Tom Raider’ı istediğini söyledi.