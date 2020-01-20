Serenay sorusu terletti

Mekanın VIP bölümünü kapatan Bürsin, arkadaşlarıyla 5 saat boyunca eğlendi. Gece yarısı mekandan çalgıcılarla ayrılan Kerem Bürsin'in keyfi yerindeydi. “Siz de Cem Yılmaz gibi Serenay Sarıkaya'yı gizlice takip ediyor musunuz sosyal medyadan?” şeklindeki soru karşısında bozulan oyuncu, “Bu konulara hiç girmeyelim arkadaşlar lütfen” diyerek uzaklaştı.