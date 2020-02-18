  • Bist 100
    119574
  • Dolar
    6,0687
  • Euro
    6,5511
  • Altın
    310,7400
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan dikkat çeken yorum! Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan dikkat çeken yorum!
Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar
Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar
ABD Başkanı Trump: ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil ABD Başkanı Trump: ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil
Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
Katil Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu Katil Netanyahu'nun yargılanacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Rusya, Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Rusya, Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı
Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı! Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı!
Esed rejiminin yetimhanelerini bombaladığı çocuklara Fetih-Der sahip çıktı Esed rejiminin yetimhanelerini bombaladığı çocuklara Fetih-Der sahip çıktı
BM, Kovid-19'un gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli BM, Kovid-19'un gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli
Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan "Assange davası siyasi" yorumu Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan "Assange davası siyasi" yorumu
Emine Erdoğan: İslam'ın kadına verdiği değeri anlatamıyoruz Emine Erdoğan: İslam'ın kadına verdiği değeri anlatamıyoruz
Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki
Senegal'de Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Senegal'de Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan arabuluculuk açıklaması TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan arabuluculuk açıklaması
Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Kabine Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması Kabine Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması
Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür
Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi
Netanyahu'nun hesabının kesileceği tarih açıklandı Netanyahu'nun hesabının kesileceği tarih açıklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Şubat 2020 Salı 23:48:24 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:59:13

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan dikkat çeken yorum!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın arasında yaşananlar aşk iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Serenay Sarıkaya'nın twitter uzerindeki paylaşımına gül ve ay emojisi koyması sosyal medyada da çok konuşuldu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti.Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.

İkili bu kez de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Ünlü komedyen sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu. Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı yorum kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

TWITTER'DA TT OLDULAR

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına gül ve ay emojisi koyması sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER