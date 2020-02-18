Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan dikkat çeken yorum!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın arasında yaşananlar aşk iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Serenay Sarıkaya'nın twitter uzerindeki paylaşımına gül ve ay emojisi koyması sosyal medyada da çok konuşuldu.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti.Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.
İkili bu kez de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Ünlü komedyen sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu. Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı yorum kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
TWITTER'DA TT OLDULAR
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına gül ve ay emojisi koyması sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.
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