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20 Ocak 2020 Pazartesi 20:09:36 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:33:19

Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin çekimleri haziranda başlıyor

Acıların Kadını’ olarak bilinen Bergen’in hayatının anlatılacak filmin çekimleri haziranda başlıyor. Bergen'i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya, "Senaryo okumaya başladım bile" dedi.

Serenay Sarıkaya, Bergen’in hayatını canlandıracağı sinema filminin hazırlıklarına başladı. Proje için erkek oyuncu aranan Sarıkaya, yaz başında çekimlerin start alacağını söyledi.

Acıların Kadını’ olarak bilinen Bergen’in hayatının anlatılacağı filmin iptal edildiği konuşulurken Serenay Sarıkaya, çalışmaların başladığını müjdeledi.

Yaklaşık iki yıldır çekilmesi beklenen projenin askıya alınmasının ardından Sarıkaya, haziran ayında sete çıkacaklarını söyledi. İlk eline ulaşan senaryoyu beğenmediği için metinde değişiklik yapan oyuncu, projede  ilerlemeler kaydettiklerini anlattı. Heyecanlı beklediği bir tek bu projenin olduğunu söyleyen güzel oyuncu, partner için arayışlarının devam ettiğini ifade etti. ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan İpek Bilgin’den oyunculuk dersleri alan yetenekli oyuncu, Bergen’in yüzündeki kezzap yanığı için profesyonel ekiple çalışacaklarını söyledi.

Akşam

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