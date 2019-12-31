Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile gündeme damgasını vurdu. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Seyirciler performansını çok beğendikleri Serenay Sarıkaya'dan şarkısını yeniden seslendirmelerini istedi. Serenay Sarıkaya'nın O Ses Türkiye'de söylediği şarkı da merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor.

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE PERFORMANSI

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE'DE SÖYLEDİĞİ ŞARKI NE?

Alice Müzikali’nde seslendirdiği "Duy Beni" şarkısını söyledi. Şarkının söz müziği Nil Karaibrahimgil'e ait.

İnsanlar olmuşlar birer ekran / Kim bilir gerçekte nasıllar?

Kendimi yalnız hissediyorsam / Sebep biraz benim biraz onlar…

Halbuki bir derin nefes alsam / Biraz tutsam, bıraksam…

Gözlerinizin içine baksam / Orda bulsam ne arıyorsam…

Karanlık duy beni! Korkmuyorum senden! / Alice’im ben senin

Geçerim içinden / Bin şarkı yazdım ben vazgeçmemeye /

Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye…

Yapılmışız biz yıldız tozundan / Düşününce tuhaf değil mi?

Çıkınca düşünce balonundan / Duygular galip gelmez mi?

Halbuki bir derin nefes alsak / Ve kalplerimizi açsak

Gözlerimizin içine baksak / Orda bulsak / Ne arıyorsak…

Rüzgarım duy beni! Geliyorum seninle! / Koşalım mı hadi hayallerimize.

Haklısın bir gün bile / Yolu şaşırmadık.

Düştüğümüz oldu ama hiç yılmadık

Karanlık duy beni… Korkmuyorum senden / Alice’im ben senin

Geçerim içinden Bin şarkı yazdım ben özgürlüğüme.

Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.