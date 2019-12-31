  • Bist 100
    114588
  • Dolar
    5,9515
  • Euro
    6,6808
  • Altın
    290,9710
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden
70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı
Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı
ABD: Irak yönetimi ülkedeki vatandaşlarımızın korunacağı garantisini verdi ABD: Irak yönetimi ülkedeki vatandaşlarımızın korunacağı garantisini verdi
Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle
2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
2020'de konut satışında 1,5 milyon adetle tarihi rekor bekleniyor 2020'de konut satışında 1,5 milyon adetle tarihi rekor bekleniyor
Şehidimiz Rahmi Kaya için tören düzenlendi Şehidimiz Rahmi Kaya için tören düzenlendi
THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama
Jeotermal enerji sektörü 2020'de hız kesmeyecek Jeotermal enerji sektörü 2020'de hız kesmeyecek
Vodafone CEO'su Deegan: Türkiye sektörde bölgesinin lideri olmaya aday Vodafone CEO'su Deegan: Türkiye sektörde bölgesinin lideri olmaya aday
Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı
İhracat atağı patent başvurularına yansıdı İhracat atağı patent başvurularına yansıdı
Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı
Kablo hırsızları kaçmak isterken yakalandı Kablo hırsızları kaçmak isterken yakalandı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango sonuçları saat kaçta, nereden açıklanıyor? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango sonuçları saat kaçta, nereden açıklanıyor?
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Hafter destekçisi Mısır, BAE, Rusya ve Fransa'nın Libya’da ne amaçladığını anlattı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Hafter destekçisi Mısır, BAE, Rusya ve Fransa'nın Libya’da ne amaçladığını anlattı
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü otomobilinin altında kaldı Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü otomobilinin altında kaldı
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü otomobilinin altında kaldı Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü otomobilinin altında kaldı
Oğulcan Engin kaç yaşında, boyu kaç? Oğulcan Engin babası kim? Oğulcan Engin kaç yaşında, boyu kaç? Oğulcan Engin babası kim?
Rusya'dan ABD'ye: Kuzey Akım-2 projesi gecikmeli de olsa devreye girecek Rusya'dan ABD'ye: Kuzey Akım-2 projesi gecikmeli de olsa devreye girecek
İçişleri Bakanlığı: 2019'da 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: 2019'da 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 17:34:28 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:37:08

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile dinleyenleri etkiledi. Seyirciler performansını çok beğendikleri Serenay Sarıkaya'dan şarkısını yeniden seslendirmelerini istedi. O Ses Türkiye stüdyosunda Serenay Sarıkaya şarkısını bitirdikten sonra alkış sesleri ve "Bir daha, bir daha" sözleri yankılandı. Serenay Sarıkaya'nın O Ses Türkiye'de söylediği şarkı da merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izleme linki haberimizde..

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile gündeme damgasını vurdu. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Seyirciler performansını çok beğendikleri Serenay Sarıkaya'dan şarkısını yeniden seslendirmelerini istedi. Serenay Sarıkaya'nın O Ses Türkiye'de söylediği şarkı da merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor.

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE PERFORMANSI 

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE'DE SÖYLEDİĞİ ŞARKI NE?

Alice Müzikali’nde seslendirdiği "Duy Beni" şarkısını söyledi. Şarkının söz müziği Nil Karaibrahimgil'e ait.

İnsanlar olmuşlar birer ekran / Kim bilir gerçekte nasıllar?
Kendimi yalnız hissediyorsam / Sebep biraz benim biraz onlar…
Halbuki bir derin nefes alsam / Biraz tutsam, bıraksam…
Gözlerinizin içine baksam / Orda bulsam ne arıyorsam…

Karanlık duy beni! Korkmuyorum senden! / Alice’im ben senin
Geçerim içinden / Bin şarkı yazdım ben vazgeçmemeye / 
Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye…

Yapılmışız biz yıldız tozundan / Düşününce tuhaf değil mi?
Çıkınca düşünce balonundan / Duygular galip gelmez mi?
Halbuki bir derin nefes alsak / Ve kalplerimizi açsak
Gözlerimizin içine baksak / Orda bulsak / Ne arıyorsak…

Rüzgarım duy beni! Geliyorum seninle! / Koşalım mı hadi hayallerimize.
Haklısın bir gün bile / Yolu şaşırmadık.
Düştüğümüz oldu ama hiç yılmadık

Karanlık duy beni… Korkmuyorum senden / Alice’im ben senin
Geçerim içinden Bin şarkı yazdım ben özgürlüğüme.
Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ