Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz 'Yok artık' dedirtti

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, görüntülenmemek için aldığı önlemlerle 'yok artık' dedirtti. Zorlu'da buluşan ikili, fotoğraflanmamak için Yunanistan'ın taktiğini denedi. Çift, Yunanların kendi sınır kapısından geçmek isteyen mültecilere yaptığı muamele gibi kulise barikat kurdurdu!



Komedyen Cem Yılmaz, Zorlu’da gösterisini sundu. Kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ise 50 metre ileride ‘Çokta Fifi’ adlı stand-up gösterisini izledi. Yılmaz, gösterisi sonrası soluğu Sarıkaya’nın yanında aldı. İkili kuliste yaklaşık bir saat sohbet etti. Basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen çift, birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. AVM’nin güvenlik görevlerine talimat veren ünlü çift, kulisin önüne barikat kurdurdu.

İkilinin bu yöntemin Yunanistan'ın sınır kapısından geçmek isteyen mülteciler için kullandığı barikat önlemlerini hatırlattı. Kuliste sohbet eden çift, mekanın otoparkından ayrı ayrı çıktı.





Cem Yılmaz, Levent’teki villasına giderken sevgilisi Serenay Sarıkaya, Etiler’deki evinin yolunu tuttu. Yılmaz, sorular karşısında sessiz kalırken Sarıkaya, muhabirlere, “İyi akşamlar” ifadelerini kullandı.





100 METRELİK PİŞTİ

Defne Samyeli de önceki akşam eski aşkı Cem Yılmaz ile pişti olmaktan son anda kurtuldu. Levazım’da objektiflere takılan Samyeli, Cem Yılmaz'ın sevgisiliyle 100 metre ileride olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Konu hakkında yorum yapmayan ünlü isim, gaza basarak evinin yolunu tuttu.







Akşam