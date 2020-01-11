Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın takibinden memnun

Ünlü şovmen, “Sosyal medyada gizlice takip edip, incelediğin biri var mı?' Yani stalklıyor musun?” sorusuna karşılık “Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum, dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?” diye cevap vermişti. Önceki akşam Yıldız İşletme Kulübü'nün ödül törenine katılan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorular karşısında kahkahaya boğuldu. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın katıldığı program hakkında, “Çok güzel bir programdı. Çok eğlenceli ve keyifliydi’’ dedi. Duyanlar, 'Serenay gördüğü ilgiden memnun' şeklinde yorum yaptı.