05 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 22:55:05
Serenay Sarıkaya: Aşk değil iş önemli
Oyuncu Enis Arıkan'ın 37. yaş günü ünlüler geçidine döndü. En yakın arkadaşları Serenay Sarıkaya 'İşimde başarılı olmak bana yetiyor. Aşk olmasa da olur' dedi.
En yakın arkadaşları Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola kutlama sonrası kameralara poz verirken, 2019 yılının kendileri adına çok güzel geçtiğini söyledi. Sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay, 'İşimde başarılı olmak bana yetiyor. Aşk olmasa da olur' dedi.
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