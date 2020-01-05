Serenay Sarıkaya: Aşk değil iş önemli

En yakın arkadaşları Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola kutlama sonrası kameralara poz verirken, 2019 yılının kendileri adına çok güzel geçtiğini söyledi. Sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay, 'İşimde başarılı olmak bana yetiyor. Aşk olmasa da olur' dedi.