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14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:27:46

Seren Serengil'in 'Hadise'li çırpınışları

Yaşar İpek'le evliliği olaylı biten Seren Serengil, magazin gündeminden düşünce kime saldıracağını şaşırdı. 'Düşmanlarım bana hayran' diyen şarkıcı, bu kez de Hadise'yi diline dolayarak, "Beyonce'yi taklit ediyor"dedi.  

Müzik kariyerinden çok açıklamalarıyla gündemde olmayı tercih eden Seren Serengil, televizyon programı yaptığı dönemde birçok ünlü isim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu sayede magazin haberlerinin baş köşesine yerleşen Serengil, son olarak 15 ay evli kaldığı Yaşar İpek'le olaylı ayrılışıyla gündeme geldi. Aylardır haberi yapılmayan şarkıcı önceki gün, Bebek'teki kafesini kapatacağını açıklayan Şeyma Subaşı için 'Var mısın Yok musun'u hatırlatarak, “En iyisi kutu açsın yine bak onda çok başarılıydı” dedi. Sosyal medyadaki bu paylaşımıyla ses getiren Serengil şimdi de Hadise'ye sardı. 

TARTIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENDİ 

Daha önce de birçok kez Hadise'yi eleştiren şarkıcı, “Hadise, Belçika’nın bağrından kopmuş. Orada büyürken dünya starlarını izlemiş onlar, biz büyürken Ajda Pekkan’ı, Sezen Aksu’yu izledik. Onlar Beyonce’ları, Jennifer Lopez’leri izliyor. O da onları örnek almaya çalışıyor, taklit ediyor. Açıklık seçiklikten ziyade insanın kalbi güzel olmalı” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya takipçileri 'Seren Serengil gündem olmak için her gün bir açıklama yapmaya devam edecek gibi görünüyor' şeklinde yorum yaptı.

Düşmanlıkların nedenini çözdü! 

Seren Serengil önceki gün yaptığı açıklamada, “Bana karşı düşmanlıklarının altında benim gibi olmak istemeleri ve olamamaları var. Düşmanlarım bana hayran, beni taklit etmeye çalışan tipler” diye konuştu.

Hadise'nin kilo aldığı dönemde Seren Serengil, “Ona çok üzülüyorum, kulak memeleri bile kilo almış” şeklinde konuşmuştu. Şimdi de Beyonce'yi taklit ettiğini iddia etti.

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