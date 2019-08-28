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28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08:18 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:12:05

Seren Serengil Yaşar İpek'e boşanma davası açtı! Seren Serengil Yaşar İpek boşanma davası açıklaması

Seren Serengil Yaşar İpek'e boşanma davası açtı. Magazin gündemine damgasını vuran Seren Serengil Yaşar İpek evliliği hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Seren Serengil bayram öncesinde boşanma davası açtığını İnstagram hesabı üzerinden duyurdu. "Çok zor bunları yazmak .. hiç konuşmadım hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında" sözleriyle açıkamasına başlayan Serengil, "Yazının sonunda ben bugün tedbir kararı aldırdım.çünkü yaşar ,yaşar değil saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.

Seren Serengil Yaşar İpek'e boşanma davası açtı. Magazin gündemine damgasını vuran Seren Serengil Yaşar İpek evliliği hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Seren Serengil bayram öncesinde boşanma davası açtığını İnstagram hesabı üzerinden duyurdu. "Çok zor bunları yazmak .. hiç konuşmadım hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında" sözleriyle açıkamasına başlayan Serengil, "Yazının sonunda ben bugün tedbir kararı aldırdım.çünkü yaşar ,yaşar değil saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun." dedi. 

 

SEREN SERENGİL'iN BOŞANMA DAVASI AÇIKLAMASI


Çok zor bunları yazmak ..
hiç konuşmadım hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında..
benim bugüne kadar eşimle kendimizle ilgili bir kavgam olmamıştır iki birbirini seven birbiriyle vakit geçirmekten hoşlanan birbirine yeten iki insandık .. anne ve kızkardeşin benimle probleminin ve uğraşma nedeninin herkes yaşarla ilgili olduğunu düşünsede konu maalesef beni istememe durumu değildi çünkü ben yaşarla beraber olmadan bir yıl önceden gazete magazin denilen sosyal medya sayfasında bana ve aileme hakaret ediliyordu ve hergün yapılıyordu mahkemeye verdim emniyet mesnuplarıyla mekandan kardeşini aldırmalara kadar giden bir hikayemiz var " valla ben değilim annemin ölüsünü öpeyim" diye yemin edince şikayetimden vazgeçmiştim bana o sayfanın gülben ergenin fanlarının olduğunu söylemişti sonra bir öğrendim ki gülben ergenin yanında çalışmış ve 15 yıldan beri anne kız bu kişinin yanındaymış düşmanlık ordan bana! sonra yaşar bnm hayatıma girdi.ben hapise atıldım bu kadın yüzünden insan ne menfaati olursa olsun ne samimiyeti olursa olsun üveyde olsa ağbinin karısı olmuşum bu kadınla olan görüşmesini kesmesi gerekirdi yanak yanağa fotolar koyuyorlar altına da yaşarın annesi allah sizi şeytanlardan korusun yazıyor o şeytan da benim🥰.. bu süreç devam etti iki yıl fake hesaplardan hepinizinde farkında olduğunuz gibi aileme bana iftiralar hakaretler devam etti benim kocam hakkını yiyemem hep yanımda durdu o da ben söylediğim için değil kendi gördüğü için ne düğünüme ne nişanıma gelemediler uzun bir süre yaşar konuşmadı..ama sonra annesidir yine barıştı işte ondan sonra ne olduysa oldu daha önce de çocuk sürecimizde yine kavga edip annesi yüzünden gitmişti ve tedavi sürecimi yarıda bırakmıştım hatırlarsanız şimdi de çocuk sahibi olmaya çalışıorum yine aynı çabalar gösteriliyor .. ben bugün tedbir kararı aldırdım.çünkü yaşar ,yaşar değil saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun.

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