Seren Serengil Yaşar İpek evliliğinde son gelişme: Seren Serengil, Yaşar İpek'e tazyik hapsi davası açtı!

Magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil Yaşar İpek evliliğinde yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Serengil ve İpek'in takipçileri, yaşanan gelişmeler hakkında araştırma yaparak, sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz gün nebeğini kaybettiğini duyuran Seren Serengil, dün gece Yaşar İpek'e Cumhuriyet Başsavcılığına tüm yasal başvurularını yapacağını sosyal medya hesabından paylaştığı story'de söylemişti.

Seren Serengil, bundan sonraki süreci avukatı Esen Nur Ezgi'ye bıraktığını açıkladı. Avukat Ezgi ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yaşar İpek ile ilgili tazyik hapsi talebinde bulunduklarını açıkladı.

SEREN SERENGİL'İN PAYLAŞIMLARI

"Bana acılı acılı bunları ispat ettirmeye çalışan, acıma bile saygı duymayan bilerek tansiyonumu hergün yükselterek çocuğumu kaybetmeme neden olan bu adam ve ailesinden hamileliğim boyunca şiddet ve tehdit gördüm. Yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tüm yasal başvurularımı yapıyorum.. Allah bana sabır ve kolaylık versin ve bir an önce kurtarsın beni."

"Tüm kötülüklerden Allah'a sığınırım. Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum. Annemden kendisni bu insanlara muhatap ettiğim için özür diliyorum. Gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum.. Kadına şiddetin en ağrını yaşadım. Çocuğumu kaybettim. Hayattan derslerimi aldım, gidiyorum. Bundan sonrası avukatım @esennurezgi ve yüce yargıda."

AVUKAT ESEN NUR EZGİ'NİN PAYLAŞIMI

Müvekkilim Sn. Seren Serengil eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetleri yüzünden bebeğini kaybetmiş olup, bu vahim olaya sebep olan eşi Yaşar İpek hakkında yasal işlemler için Çağlayan Adliyesi'ndeyim. Müvekkilim adeta cinayete maruz kalmış, şekilde psikolojik şiddet uygulanarak bebeğini kaybetmişken ANNELİK HAKLARINI ELİNDEN ALAN eşi Yaşar İpek hala müvekkilime şiddet uygulamaktadır. Yaşar İpek ile ilgili tazyik hapsi talebinde bulunulmuştur."