Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı? Seren Serengil kaç yaşında, Yaşar İpek kaç yaşında?

Çocuk sahibi olmak için uzun süre tüp bebek tedavisi gören ve üç kez düşük yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Yaşar İpek’le mutlu giden evliliklerini çocukla taçlandırmak isteyen Serengil’in, eşiyle arasının bozuk olduğu iddia edildi. İpek ve Serengil sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakırken, ikiliye yakın bir kaynak “Evet şu aralar Seren’le Yaşar arasında büyük bir kriz var. Seren şuanda hamile olduğu için çok hassas bir süreç geçiriyor. Kesin olarak ayrılacaklar diyemem. Halen aynı evde kalıyorlar ama konuşmuyorlar. Seren, Yaşar'ın iş yaptığı insanlarla iş yapmasını istemediği için durum bu hale geldi. Genel olarak aralarında sorun yoktu ama başka insanlar yüzünden araları ciddi anlamda bozuk” dedi.

Seren Serengil, daha sonra Cemal Süreya'nın, "Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmaya öğrenmiş kadınlardır derim" sözünü paylaştı. Serengil'in yaptığı bu paylaşım ise iddiaları güçlendirdi.

Şarkıcı çift Seren Serengil ve Yaşar İpek, büyük bir sürpriz yapıp geçtiğimiz sene Fransa'da dünyaevine girmişti.

SEREN SERENGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.

Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur. Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Seren Serengil 2018 Mayıs'ta Yaşar İpek ile evlendi.

YAŞAR İPEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.