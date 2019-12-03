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03 Aralık 2019 Salı 14:55:40 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:56:30

Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?

Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Seren Serengil, Yasin Aydın ile çıkardığı "Kim O Sakallı Adam" şarkısı ile gündeme oturdu. Seren Serengil ve Yasin Aydın hayranlarından yeni şarkılarına çok sayıda beğeni geldi. Seren Serengil hayranları merak ettikleri soruların yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Seren Serengil kimdir, kaç yaşında? yanıtı haberimizde...

Seren Serengil, Yasin Aydın ile çıkardığı "Kim O Sakallı Adam" şarkısı ile gündeme oturdu. Seren Serengil ve Yasin Aydın hayranlarından yeni şarkılarına çok sayıda beğeni geldi. Seren Serengil hayranları merak ettikleri soruların yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?
sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

SEREN SERENGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur. 

Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur. Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Seren Serengil 2018 Mayıs'ta Yaşar İpek ile evlendi. 

Seren Serengil, eşi Yaşar İpek'ten geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrıldı.

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