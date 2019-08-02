Seren Serengil hamile... 9 ayda 9 doğuracak!

Geçen yıl mayıs ayında Yaşar İpek'le dünyaevine giren Seren Serengil'in tüp bebek denemeleri sonuç verdi. Daha önceki evliliklerinde de birçok kez hamile kalan ama düşük yapan şarkıcı, uzun zamandır tüp bebek tedavisi görüyordu.

FETHİYE'DE TATİL YAPIYOR

Serengil, önceki gün Fethiye'de bir hastanede görüntülendi. Tekerlekli sandalyede hemşireleriyle birlikte gezerken objektiflere takılan ünlü isim, “Hamileyim, çok heyecanlı bir süreç. Fakat beni bekleyen birçok zorluk var. Hareket etmemem ve stresten uzak durmam gerekiyor” dedi.

YÜKSEK SES BİLE YASAK

Anne olmayı çok isteyen ve bu konuda çok çaba sarf eden Serengil, doktorunun tavsiyesi üzerine 1.5 ay tekerlekli sandalyeyle dolaşacak ve doğuma kadar daha çok yatar vaziyette zamanını geçirecek. Güzel şarkıcıya, yüksek sesle konuşmak dahil her türlü stres yaratacak unsurlar yasaklandı. Sosyal medyayı kullanması bile doktoru tarafından yasaklandı.