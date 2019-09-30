Seren Serengil dava açmıştı! Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

CUMA GÜNÜNE KADAR CEZAEVİNDE KALACAK

Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.