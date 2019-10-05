'Seren fiilen ve ruhen bitti' 

Metris Cezaevi'nden çıkan İpek, “Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım. Evliliğim fiilen, rihen ve kalben bitti. İnşallah kağıt üzerinde de en kısa zamanda sona erecektir. Özgürlük kadar güzel bir şey yok” dedi. Üç günün nasıl geçtiği sorusu üzerine de “Bitirdik, çıktık. Vallahi üç gün benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş.Diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de yattım. Ne yemek yedim, ne de uyudum. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten” şeklinde konuştu.