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02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:46:48

Seren bebeğini kaybetti

Seren Serengil’le eşi Yaşar İpek arasındaki kavgada olan bebeğe oldu. Ünlü şarkıcı “ Güzel kızım, dayanamadım bu kadar hakarete, iftiraya.” Paylaşımıyla 38 günlük bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Geçen yıl evlenen Seren Serengil’le Yaşar İpek çifti, her fırsatta aşk dolu bir evlilikleri olduğunu dile getiriyorlardı. Bir anda boşanacaklarını açıklayan, çiftten Serengil, sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti. Yaşar İpek’in tüp bebek tedavisi sırasında kandırıldığını iddia etmesi üzerine Serengil fenalaşarak Kavacık’ta bir hastaneye kaldırılmıştı. İki gün boyunca hastanede tedavi gören Seren Serengil dün sabah saatlerinde bebeğini kaybettiğini öğrendi. Bebeğini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olan Serengil ilk açıklamasını da Instagram hesabından yaptı. Duygularını anlatan Seren Serengil şu ifadeleri kullandı, “Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre, hakarete, zulme, iftiraya. “İstenmediğim yerde kalmam” dedin. Gururlu kızım… Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim. İlk günden beri beraber mücadele ettik, ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben, ama seni daha fazla koruyamadım hoşça kal.” ifadelerini kullandı. 

SENİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM 

Seren Serengil’in düşük yapması üzerine çok üzgün olduğunu söyleyen Yaşar İpek “ Seren’in bana bayram öncesi açmış olduğu boşanma davasını, benim çocuktan feragat etmemi istemesi yüzünden kabul etmedim. Seren’in hamileliği çok riskliydi. Peki gerçekten çocuk doğurmayı istediyse, neden üç, dört ay her şeyden uzak kalmadı. Hastaneye bile balıkçıdan gitti. Bu çocuğu doğurmak istiyor muydun, yoksa amacın yine farklı mıydı. Seni Allaha havale ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu. 

 

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